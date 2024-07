Ostigard vuole il Torino, ma c’è già l’accordo con il Rennes

Secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb Leo Ostigard potrebbe andare al Rennes nonostante una preferenza per il Torino.

Leo Ostigard potrebbe lasciare a breve il Napoli: il giocatore vorrebbe vestire la maglia del Torino benché ci sarebbe già un accordo con il Rennes.

Di seguito quanto riportato da Tuttomercatoweb: