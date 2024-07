Koopmeiners-Napoli: l’Atalanta ha rifiutato 48 milioni

Il Napoli avrebbe offerto 48 milioni di euro per il centrocampista Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta avrebbe rifiutato.

Teun Koopmeiners è stato per lungo tempo nel mirino del Napoli. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che il club azzurro avrebbe offerto 48 milioni all’Atalanta che avrebbe però rifiutato. Il centrocampista è adesso nei pensieri della Juventus ma pare evidente che serva un’offerta molto alta.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“Quello dell’Atalanta è un messaggio forte, ma non è un fulmine a ciel sereno per la Juventus. E soprattutto non cambia i piani dei bianconeri, che considerano l’allievo di Gasperini la ciliegina della campagna acquisti. Comprare dai nerazzurri non è semplice e quasi mai a buon mercato. Quella della Dea è una bottega di qualità, ma cara. E Koopmeiners è uno dei gioielli più pregiati della vetrina nerazzurra. Il nodo, infatti, è rappresentato dal prezzo. A Zingonia, dopo aver rifiutato i 48 milioni del Napoli un’estate fa, non hanno la necessità di vendere l’olandese e ieri lo hanno ribadito pubblicamente una volta di più. Soltanto una proposta irrinunciabile – più vicina ai 60 milioni che ai 50 – può cambiare programmi all’Atalanta.”

