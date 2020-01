Calciomercato – De Laurentiis e il sogno Castrovilli

Tweet on twitter

Share on facebook

Calciomercato – Il Napoli non ha gettato la spugna per il giocatore della Fiorentina

Calciomercato – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli starebbe valutando varie ipotesi per rinforzare il centrocampo. Con Lobotka ad un passo non è da escludere l’arrivo di un altro centrocampista.

De Laurentiis stravede per Gaetano Castrovilli, centrocampista giovanissimo della Fiorentina che sta disputando un campionato pazzesco e, nonostante le ultime dicono che non ci sia stato un contatto tra le due società, il Napoli monitora la situazione e qualora arrivasse un segnale positivo dal club toscano, la società azzurra potrebbe affondare un colpo per tentare di acquistare il calciatore viola.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Radio Marte – Napoli rende omaggio a Pino Daniele

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!”

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta

Tim e Vodafone hanno presentato i primi piani tariffari del 5G in Italia

Strage di migranti, 1300 morti nel Mediterraneo nel 2019