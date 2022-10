Osimhen vicino al rientro, contro la Cremonese possibile convocazione

Osimhen sempre più vicino al rientro

Victor Osimhen è vicino al rientro in campo, dopo l’infortunio subito nel corso della gara contro il Liverpool che l’ha costretto allo stop forzato per quasi un mese. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nigeriano potrebbe tornare a disposizione per la prossima trasferta di Cremona. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Si avvicina il rientro tra i convocati di Victor Osimhen. Quella di questa sera sarà l’ultima gara in cui il Napoli farà a meno del suo attaccante. Osimhen è fermo ai box dal match di Champions League vinto dal Napoli per 4-0 al Maradona contro il Liverpool. L’attaccante nigeriano sarà nuovamente convocato nel fine settimana, quando la squadra di Luciano Spalletti sarà di scena allo stadio Zini contro la Cremonese”.

