Lozano sempre più vicino all’addio, tre soluzioni per sostituire il messicano

Tre i nomi per il dopo Lozano

Hirving Lozano e il Napoli sono sempre più lontani, il messicano è ormai ai margini della rosa a causa della situazione contrattuale che lo vede in scadenza a giugno 2024. Il rinnovo con cifre al ribasso non sembra essere una soluzione ben accetta al Chucky, che negli ultimi giorni è stato accostato al Los Angeles Fc. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha già tre nomi per sostituire Lozano sull’out di destra. Ecco quanto riporta il quotidiano in edicola: