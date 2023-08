Napoli, l’agente di Osimhen lascia Castel di Sangro. Novità in arrivo sul rinnovo

L’agente di Osimhen lascia il ritiro di Castel di Sangro

Roberto Calensa, agente di Victor Osimhen, ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro dopo aver incontrato Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte, si sarebbe trovato l’accordo per il rinnovo dell’attaccante azzurro. Ecco quanto dichiarato:

La trattativa va avanti spedita, la fiducia permane: la volontà è di concludere e definire l’accordo, ma ci si deve ancora lavorare. Resta qualche numero da aggiustare. L’ingaggio, con i bonus, sarà quasi raddoppiato. Da capire l’ammontare della clausola. In ritiro ci sono tutti, anche Chiavelli, Meluso, poi è arrivato Calenda… Il manager, però, è andato via: ha incontrato Victor, hanno fatto il punto della situazione sugli sponsor, di quella che è la ‘azienda Osimhen’, insomma, ed è partito. Non facciamo fughe in avanti, ma non si registrano passi indietro. Siamo ad un’ulteriore tappa di passaggio. La fiducia è assoluta, le parti hanno consapevolezza della situazione.”

