Garcia ha scelto Danso, il Napoli spinge con il Lens per chiudere l’affare

Garcia vuole Danso, il Napoli continua a trattare con il Lens

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kim e Rudi Garcia pare abbia chiesto l’arrivo di Kevin Danso, difensore centrale messosi in mostra la scorsa stagione con la maglia del Lens. Come riporta il portale TMW, il club azzurro pare stia accelerando nelle ultime ore con il club transalpino per chiudere la trattativa. In arriva una nuova offerta al Lens, dopo che la scorsa settimana ha rispedito al mittente una proposta da 22 milioni. Danso avrebbe già un accordo di massima con il Napoli per quanto riguarda ingaggio e durata, resta solo da convincere il club francese ad accettare un’offerta minore rispetto all’iniziale richiesta di 30 milioni.

