UFFICIALE – Lazio-Napoli, i convocati di Gattuso: assenti Insigne e Mertens

Lazio-Napoli, i convocati di mister Gattuso: assenti Insigne e Mertens. C’è Llorente

La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani che vedrà gli azzurri impegnati contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Assenti il capitano Insigne per squalifica e Mertens per infortunio. La lista completa:

I convocati di mister Rino Gattuso:

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Petagna, Politano, Llorente.

