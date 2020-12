UFFICIALE – Atalanta, il Papu Gomez non convocato per la sfida con la Roma!

Atalanta, Gasperini ha deciso di non convocare il calciatore Alejandro Gomez

Bergamo – Mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo, ha deciso, in condivisione con la società, di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez. Si rivede invece Josip Ilicic.

