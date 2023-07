L’Al-Hilal fa sul serio, pronta offerta da 200 milioni per Osimhen. Ingaggio da 40 milioni a stagione

Osimhen nel mirino dell’ Al-Hilal, offerta che fa vacillare il Napoli

L’ Al-Hilal insiste per Vicotr Osimhen, facendo sapere tramite il procuratore dell’attaccante azzurro che si spingerebbe ad offrire 200 milioni a De Laurentiis per convincerlo a cedere. A dare la notizia è il giornalista Luca Cerchione, che attraverso il suo account Twitter ufficiale svela i particolare. Ecco il tweet:

“Calenda è a Castel di Sangro per esporre al Napoli il rilancio dell’Al-Hilal – dopo le complicazioni per arrivare ad En Nesyri – per Victor Osimhen: 200 milioni per il cartellino e 40 milioni di ingaggio annuale per il numero 9. Ad oggi, società e calciatore non hanno intenzione di accettare”.

