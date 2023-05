Domenica ultimo saluto di Spalletti, ecco quando ci sarà il sostituto

Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime notizie sulla situazione relativa a Luciano Spalletti ed all’arrivo del suo eventuale sostituto.

Luciano Spalletti dovrebbe a breve dire addio al Napoli e dopo pochi giorni già potrebbe arrivare il suo sostituto. A riportare le ultime novità in merito ci ha pensato l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Il tecnico di Certaldo dovrebbe salutare il club azzurro il prossimo 4 giugno, per la precisione dopo la sfida contro la Sampdoria. Colui che siederà al suo posto sulla panchina azzurra potrebbe arrivare dopo pochi giorni.

Dal quotidiano si legge:

“Sarà nella partita di domenica Napoli-Sampdoria che ci sarà l’abbraccio e il saluto della tifoseria del Maradona per Luciano Spalletti. Non passeranno, poi, troppi giorni perché il suo trono venga occupato dal successore. De Laurentiis si mostra piuttosto sicuro di sé e sa di scovare come sempre (tranne che con Ancelotti) l’allenatore giusto per il suo Napoli.”

