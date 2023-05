Napoli, il motivo per cui Luis Enrique non sarebbe convinto

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le ultime in merito all’interesse per Luis Enrique da parte del Napoli.

Da giorni il nome di Luis Enrique è accostato alla panchina del Napoli. Luciano Spalletti dovrebbe infatti lasciare a breve la panchina ed il tecnico spagnolo sarebbe tra i preferiti del Presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il tecnico non sarebbe convinto per una ragione:

“La scorsa settimana vi avevamo parlato di un’apertura di Luis Enrique, prima scelta del Napoli. E di un possibile incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’allenatore o il suo entourage. Bene, ADL ha formalizzato una proposta da 8 milioni più 2 bonus a stagione, usufruendo dei vantaggi del Decreto Crescita. Ma, come già raccontato, Luis Enrique non ha messo la questione economica al primo posto, altrimenti avrebbe accettato il Chelsea e tutte le occasioni che si sono presentate nell’ultimo periodo. Luis Enrique è perplesso, ovviamente non c’entrano i campi e Castel Volturno, compreso il veleno mediatico che è stato scaricato senza alcun tipo di rispetto. Fosse stato per quello, il libro sarebbe stato chiuso velocemente. Luis Enrique ha perplessità di carattere tecnico, le possibili partenze di Kim e Osimhen non aiutano a pensare che l’ossatura dello Scudetto venga tutelata. Ma soprattutto è preoccupato per alcune dichiarazioni (“L’anno prossimo vinceremo la Champions”) che metterebbero non poca pressione – alla luce dei suddetti discorsi tecnici – all’interno di una scelta che non vuole sbagliare. Luis Enrique, l’abbiamo detto e lo ripetiamo, è un perfezionista: ha aperto al Napoli, ma non c’è convinzione sui programmi. E quando Luis non è convinto, rinvia la palla dall’altra parte del campo. Non sappiamo se ADL farà un altro tentativo, se lo farà ve lo racconteremo. Ma la situazione oggi è in una fase stagnante, prevalgono in modo evidente le perplessità di Luis Enrique”

