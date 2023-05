Napoli, frenata per Luis Enrique. Lo spagnolo riflette sulla proposta di De Laurentiis

Napoli, Luis Enrique non dice no e riflette

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Luciano Spalletti, tra i nomi preferiti da De Laurentiis c’è quello di Luis Enrique ex ct della Spagna. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, al momento lo spagnolo starebbe riflettendo sulla proposta fatta dal club azzurro. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Per dirla in gergo, saremmo in pausa di meditazione, un abusato luogo comune nel quale c’è niente, solo la possibilità che un’ennesima irruzione di De Laurentiis possa avere effetti travolgenti e spazzare via quella che allo stato attuale sembra una secca frenata, oppure una sterzata, o semplicemente un’area di servizio in cui starsene in sosta. Poi, miracoli della scienza e della tecnica, riavviando il discorso, magare s’accende il motore di motivazioni. Non è una questione (chiaramente) di soldi ma di prospettive, di costellazioni nelle quali s’intrecciano le stelle. Quella del Psg, adesso. La distanza, attualmente, sembra essersi dilatata, e non certo perché Napoli non abbia un suo fascino. Luis Enrique è un po’ più defilato, in preda alle riflessioni di rito: la telefonata di Adl l’ha scosso”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

