La Gazzetta dello Sport – Luis Enrique, pista si complica: non è un problema economico. Ecco come stanno le cose.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, l’approdo di Luis Enrique al Napoli è tutt’altro che scontato. Aurelio De Laurentiis è consapevole della complessità, e convincere l’ex ct spagnolo sarà molto dura. Da evidenziare che il problema non è economico, ma di corde giuste.

“E se è vero che una esperienza in Premier League stimola molto l’iberico, così come avanzano le voci di contatti per la panchina del Brasile è altrettanto vero che un hombre vertical come lui potrebbe decidere di restare ancora fermo, se non fosse convinto delle offerte ricevute. Questo per intendere quanto sia complicata la strada che De Laurentiis ha voluto intraprendere”.

