L’infortunio di Demme porta nuove ipotesi: Spalletti può cambiare modulo

Luciano Spalletti multitasking: il tecnico valuta un nuovo modulo di gioco dopo aver perso Demme.

Sono svariate le opzioni per Luciano Spalletti, dopo aver perso Demme:

Luciano Spalletti, secondo la redazione di Tuttosport, dopo aver perso Diego Demme, il suo riferimento in squadra, potrebbe prendere in considerazione un nuovo modulo: il 4-3-3. Lobotka vertice in basso, Zielinski e Fabian ai lati. C’è anche l’alternativa Elmas, e in più sorge l’ipotesi mercato, ma a quanto pare gli investimenti sono ancora bloccati.

