Insigne ha preso la sua decisione, il capitano rimarrà anche senza rinnovo

Arriva la decisione di Lorenzo Insigne, il capitano rimarrà a Napoli anche senza rinnovo e andrà in scadenza a giugno del 2022.

Lorenzo Insigne vuole rimanere al Napoli, presto l’incontro con De Laurentiis.

Lorenzo Insigne, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe preso la sua decisione, quella di rimanere al Napoli anche senza rinnovo di contratto, che andrà in scadenza a giugno del 2022.

Lorenzo spera che questa sia l’annata giusta per il Napoli, e che possa portare a casa tante soddisfazioni, in modo che le casse del club possano respirare e poter trattare del suo rinnovo nel 2022, alle cifre da lui stabilite. Intanto è atteso l’incontro con Aurelio De Laurentiis, con il quale non ha avuto alcun contatto.

