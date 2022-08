Pedullà conferma: “Navas e il Napoli sono promessi sposi”

Navas al Napoli, arriva la conferma di Pedullà

Navas al Napoli, ci siamo! Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato le visite mediche che si terranno nel fine settimana. Ecco quanto dichiarato dal giornalista sul sito ufficiale:

“Keylor Navas al Napoli è questione di tempo. Non ci risultano missioni in corso a Parigi, ma la forte volontà di chiudere. E come raccontato ieri, il portiere ha già chiesto qualche importante indicazione a Donnarumma su quello che sarà il suo prossimo futuro. Morale: sarebbe sorprendente oggi se Navas non fosse il nuovo portiere del Napoli. E il club azzurro, come vi abbiamo anticipato, non si lascia condizionare dalla vicenda Meret, al punto che se non arrivassero proposte (Torino o estero) il Napoli potrebbe anche decidere di restare con tre portieri. Navas è collegato a Fabian Ruiz, ma il Napoli vorrebbe prenderlo dopo la risoluzione del contratto con il Paris-Saint Germain in modo da sfruttare il Decreto Crescita con un biennale, questa è la strada da seguire. Il Napoli e Navas hanno scelto, in caso di tempistica veloce le visite potrebbero essere programmate per il fine settimana. Ma ormai si tratta di dettagli perché Navas e il Napoli sono promessi sposi”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Samp-Juve 0-0, la bordata di Cassano: “Bianconeri inguardabili!”

Insigne, parla l’ex allenatore: “Non facciamo paragoni con Kvaratskhelia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tre colpi di pistola a Reggio Calabria contro la segreteria del candidato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro