Il Napoli valuta Matias Vecino, ha la stima di Spalletti

Spunta un interesse dall’Inter: Matias Vecino per il centrocampo del Napoli, Spalletti ha molta stima per il giocatore.

Spalletti conosce bene Matias Vecino, il tecnico lo vorrebbe al Napoli.

Ne parla il Corriere del Mezzogiorno: la società è alla continua ricerca di un mediano prima del via alla prossima stagione di Serie A. Tra tutti gli interessi del Napoli, oltre a Zakaria o Koopmainers, spunta un interesse per un profilo dell’Inter: Matias Vecino. Luciano Sapalletti stima molto il giocatore e lo conosce bene, ma al momento Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di privarsene.

