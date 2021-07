L’infortunio di Demme apre le porte al mercato del Napoli

L’infortunio di Diego Demme, apre le porte al calciomercato del Napoli: urge un nuovo profilo a centrocampo.

Nuovo acquisto a centrocampo per il Napoli, ma prima si valuteranno le alternative in squadra.

Dopo l’infortunio di Diego Demme, il mercato estivo del Napoli può finalmente prendere inizio. La necessità del club è quella di portare in squadra un nuovo centrocampista, tuttavia c’è l’intenzione di valutare le alternative in squadra. Una di queste è Piotr Zielinski, che secondo il Corriere dello Sport può subentrare anche a accanto a Fabian Ruiz o Lobotka oltre che da trequartista. Potrebbe essere la soluzione per Luciano Spalletti, messo in difficoltà dall’infortunio del tedesco.

