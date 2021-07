Napoli, spunta il nome di Torreira. L’Arsenal apre al prestito

Napoli, torna di moda il nome di Torreira

Il Napoli torna a pensare a Torrereia, centrocampista ex Sampdoria di proprietà dell’Arsenal. A dare conferma dell’ipotesi che porta all’uruguagio è Paolo Bargigga, che attraverso 1 Station Radio ha dato ulteriori aggiornamenti. Ecco quanto dichiarato:

“Nell’ultima settimana di mercato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli andrà su piazza a cercare il prestito di un centrocampista. Matias Vecino il nome giusto? Io so di un altro profilo monitorato e prendibile in prestito: è Lucas Torreira dell’Arsenal. Contratto in scadenza nel 2023, i ‘Gunners’ possono aprire e darlo via a titolo temporaneo. Torreira è rientrato in Premier dopo l’anno all’Atletico Madrid e vorrebbe una nuova esperienza. Conosce il calcio italiano e ci sono valutazioni in corso, perché le sue caratteristiche non sembrano corrispondere appieno ad un mediano da centrocampo a due.”

