Coronavirus, il bollettino nazionale: 3.117 nuovi positivi e 22 decessi

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 3.117 , mentre ci sono stati 22 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 68.236 (+1.979)

Deceduti: 127.971 (+22)

Dimessi/Guariti: 4.124.323 (+1.114)

Ricoverati: 1.694 (+124)

di cui in Terapia Intensiva: 182 (+4)

Tamponi: 76.316.696 (+88.247)

Totale casi: 4.320.530 (+3.117, +0,07%)

