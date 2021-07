Calciomercato, Thorsby torna nel mirino del Napoli

Thorsby nuovamente accostato al Napoli

Come riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro torna nuovamente su Morten Thorsby. Il centrocampista scandinavo era già stato trattato dal Napoli all’inizio di Giugno, poi la trattativa non ebbe nessun risvolto. Con l’infortunio di Demme che lo terrà fuori per almeno un paio di mesi, Giuntoli proverà a chiudere l’affare con la Samp. Thorsby nelle ultime settimane è stato cercato anche dal Watfrod, circa che si è spinto ad offrire 7 milioni.

