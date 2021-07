Napoli, Rrahmani: “Dimentichiamo il Verona e ripartiamo, stavamo facendo un miracolo”

Napoli, parla Rrahmani

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il calcio è una professione in cui non si può pensare al passato. Oggi giochi e tutti dimenticano il passato, vedendo come hai giocato oggi. Si guarda sempre in avanti. Avevamo fatto un miracolo avendo l’occasione Champions fino all’ultima partita e dobbiamo pensare a questo. I primi sei mesi eravamo andati male, nella seconda parte di stagione invece abbiamo fatto un miracolo e ripartiamo da qui. Spalletti? Sappiamo già cosa vuole, come vuole che giochiamo. Dobbiamo crescere ovviamente perché con un allenatore nuovo arrivano cose diverse, si cercano altre cose, noi dobbiamo assimilarle e fare ciò che ci dice.”

