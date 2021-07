Allarme Covid nel Bari: calciatore positivo, aveva già completato il ciclo di vaccinazione

Allarme Covid nel Bari

Notizie – Allarme Covid nel Bari. Il Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, il calciatore è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra.

