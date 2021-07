Il Napoli piomba su Xherdan Shaqiri, in scadenza col Liverpool: contatti avviati

Il Napoli piomba su Shaqiri

Il Napoli piomba su Xherdan Shaqiri. Lo riporta Sky Sports UK, secondo cui il club azzurro sarebbe in contatto con l’entourage dell’attaccante del Liverpool, al quale resta un solo anno di contratto nel Merseyside. I Reds avrebbero un’opzione per rinnovare l’accordo di un anno, ma finora non è stata esercitata. Sull’ex Inter, oltre agli azzurri, ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri.

