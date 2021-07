Napoli-Pro Vercelli, Spalletti rimprovera i giocatori avversari durante la gara

Durante Napoli-Pro Vercelli, Luciano Spalletti avrebbe rimproverato i giocatori della squadra avversaria.

Napoli-Pro Vercelli è andata in scena ieri pomeriggio alle 17:30. Gli azzurri hanno avuto la meglio sulla squadra di Vercelli, ma durante l’intervallo è accaduto un episodio che non è passato inosservato. Luciano Spalletti avrebbe rimproverato i giocatori della squadra piemontese, il motivo: la loro esagerata aggressività in campo.

L’edizione odierna di Repubblica riporta tale episodio in maniera dettagliata:

“Spalletti ha rimproverato nell’intervallo i giocatori avversari per la loro eccessiva aggressività, ma le scintille sono continuate purre nella ripresa e c’è stato addirittura un accenno di rissa, con i 700 tifosi in tribuna che sono riusciti a divertirsi solo per il bel gol di testa segnato da Osimhen, di nuovo protagonista (1-0 il finale).”

