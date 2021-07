Napoli, recupero Demme: ecco quanto potrà tornare in campo

Diego Demme, centrocampista del Napoli, è stato protagonista di un infortunio ed i tempi di recupero sembrano piuttosto lunghi.

Nella giornata di ieri è andata in scena la sfida amichevole tra il Napoli e la Pro Vercelli. La gara si è conclusa 1-0 per gli azzurri grazie alla rete realizzata da Victor Osimhen, ma purtroppo è stata caratterizzata anche dall’infortunio di Diego Demme. Il centrocampista è stato sottoposto ad appositi esami che hanno dato subito un responso: un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Di conseguenza i tempi di recuperi appaiono piuttosto lunghi.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“Il Napoli è in ansia per l’unico regista puro in dotazione, una colonna annunciata da Spalletti: Diego ha rimediato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado, e ciò significa che potrebbe e anzi dovrebbe esserci l’interessamento del collaterale. Nelle prossime ore, una volta assorbito l’ematoma, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire meglio l’entità del problema, escludere definitivamente il rischio di un intervento e definire i tempi di recupero. Che comunque saranno lunghi: un paio di mesi nella migliore delle ipotesi.”

