Calciomercato: offerta per Petagna da parte dell’Inter, il Napoli risponde

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, avrebbe ricevuto un’offerta da parte dell’Inter.

L’Inter sarebbe interessata ad Andrea Petagna: il club nerazzurro avrebbe presentato un’offerta per l’attaccante del Napoli. Tuttavia la Società partenopea non sarebbe per nulla d’accordo, di conseguenza la trattativa non andrà a buon fine, almeno per il momento.

Il Corriere dello Sport riporta tale situazione:

“L’Inter vuole Andrea Petagna. Anzi lo vorrebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto: il Napoli, però, non è per niente d’accordo. Nada. Niente da fare: il club ha bloccato la partenza dell’attaccante, del centravanti che in questo momento ha un ruolo fondamentale considerando l’infortunio di Mertens e anche le prospettive future.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Pro Vercelli, Spalletti rimprovera i giocatori avversari durante la gara

Napoli, recupero Demme: ecco quanto potrà tornare in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: l’ovest continua a bruciare, rogo devasta l’Oregon