Il Napoli già alle prese con gli infortuni: i giocatori al momento indisponibili

Il campionato non è ancora iniziato, ma il Napoli sta avendo a che fare già con diversi infortuni.

Tra poco inizierà una nuova stagione di campionato ed il Napoli si sta preparando per affrontarla al meglio. Nonostante ciò i problemi sembrano essere sempre dietro l’angolo, in altre parole gli infortuni sembrano non mancare mai. Ieri pomeriggio, durante l’amichevole con la Pro Vercelli, Diego Demme ha subito un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro; sfortunatamente si è trattato solo dell’ultimo infortunio. Prima del centrocampista tedesco, Hirving Lozano è stato protagonista di un duro scontro durante una partita con la propria Nazionale. Inoltre Mertens è al momento indisponibile a causa di un intervento effettuato alla spalla, infine Ghoulam, che deve ancora recuperare dal suo infortunio al crociato.

In merito a ciò, ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“A poco meno di trenta giorni dall’inizio del campionato, l’infermeria prevede già un discreto affollamento: Lozano andrà riportato in campo gradualmente a partire dal ritiro di Castel di Sangro, Mertens dovrebbe essere pronto per fine settembre, Ghoulam sta facendo ancora la riabilitazione per l’infortunio al crociato.”

