Benitez vuole Insigne all’Everton, in caso di cessione il Napoli non lo sostituirà

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che ha dato ulteriori aggiornamenti sulla vicenda legata a Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Vi do una notizia che è arrivato pochissimi minuti fa. C’è un’altra squadra che è piombata su Lorenzo Insigne oltre all’Inter: si tratta dell’Everton di Rafa Benitez. Il club inglese è interessato al calciatore, ma non credo che il calciatore possa approdare all’Everton. Se Lorenzo Insigne dovesse andare via il Napoli non acquisterebbe nessun sostituto. La società confermerebbe la batteria di esterni attualmente a disposizione di Luciano Spalletti. Boga è assolutamente improponibile anche per i costi che ha il calciatore. Se il capitano lasciasse gli azzurri, Cristiano Giuntoli bloccherebbe Ounas. L’esterno ex Crotone ha rifiutato di andare al Montreal: preferirebbe restare in Italia o, comunque, in Europa”.

