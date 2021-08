Idea nerazzurra diventa concreta, Insigne considera il progetto Inter

Idea nerazzurra diventa concreta, Lorenzo Insigne considera la proposta e Marotta valuta le alternative.

Arrivano ulteriori aggiornamenti relativi al futuro di Lorenzo Insigne, secondo La Gazzetta dello Sport: “25 milioni: tanto vale per il Napoli il cartellino di Insigne. E tanto è stato chiesto a Beppe Marotta, l’ad nerazzurro, per cedergli il cartellino. La trattativa andrà avanti, perché il dirigente interista sta valutando anche altri profili. Ma l’impressione è che anche 20 milioni potrebbero bastare per convincere il presidente del Napoli. Senza rinnovo, infatti, il capitano non avrebbe più senso per la dirigenza napoletana”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fabian Ruiz resta al Napoli, Spalletti ha già deciso il suo ruolo in campo

Calciomercato, il Napoli molla Emerson: il primo obiettivo diventa Reinildo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila