Calciomercato, il Napoli molla Emerson: il primo obiettivo diventa Reinildo

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli ha mollato il colpo Emerson Palmieri, decidendo di concentrarsi su Reinildo Mandava.

Il Napoli si sta concentrando a concludere qualche trattativa relativa alle cessioni dei giocatori, solo così potrà acquistare coloro che ormai sono nel mirino della Società da diverso tempo. Il Napoli ha bisogno soprattutto di un terzino sinistro ed Emerson Palmieri è sempre stato l’obiettivo principale. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport qualcosa è cambiato. Il quotidiano riporta che Cristiano Giuntoli ha deciso di lasciar perdere il giocatore del Chelsea e di concentrare tutte le sue forze su Reinildo Mandava. Il primo obiettivo dunque sembra essere diventato il giocatore del Lille.

Dal quotidiano si legge:

“Pare che Giuntoli abbia deciso di lasciar perdere Emerson Palmieri e di puntare tutto su Reinildo Mandava, l’esterno mancino del Lilla. Il ds conta molto sul fatto che il giocatore abbia il contratto in scadenza a giugno prossimo e che, al momento, non ci siano le condizioni per rinnovarlo. Il giocatore si è già detto propenso ad accettare l’offerta del Napoli, ma resta da convincere il club francese che valuta il suo cartellino 7-8 milioni. Una cifra che De Laurentiis ritiene eccessiva per un giocatore in scadenza: toccherà a Giuntoli convincere il Lilla, col quale ha già concluso un anno fa l’operazione Osimhen, anche se la dirigenza è cambiata. Il ds è convinto che nei giorni finali del mercato riuscirà a prendere il giocatore per una manciata di milioni.”

