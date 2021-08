L’Inter piomba su Insigne, primi contatti con l’entourage dell’attaccante: i dettagli

L’Inter piomba su Insigne

L’Inter piomba su Insigne è quanto svelato da Sky con Gianluca Di Marzio, che hanno annunciato le ultime novità in merito a Insigne e al suo futuro:

“L’Inter in queste ore sta seriamente pensando di poter provare l’assalto per Insigne.

La trattativa per il rinnovo del capitano del Napoli non si sblocca nonostante l’incontro di oggi al quale però non ha partecipato Aurelio De Laurentiis. I dirigenti nerazzurri stanno cercando di capire la fattibilità dell’operazione, valutando sia l’eventuale cifra di uscita stabilita dalla squadra di De Laurentiis, sia le cifre dell’ingaggio del giocatore, che già ora percepisce circa cinque milioni di euro all’anno più bonus.

Qualche contatto c’è già stato tra il club e l’entourage dell’attaccante azzurro.

Nelle prossime ore la squadra di Inzaghi capirà se l’operazione potrà davvero prendere corpo o meno. Fondamentale sarà la volontà del campione europeo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Se i rapporti con Insigne sono già così tesi, non immagino che clima ci sarà a giugno”

Inter: rabbia degli ultras, imbrattato il murales dedicato a Lukaku

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila