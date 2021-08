Serie A 2021/2022, la griglia di partenza di ForzAzzurri.net

Serie A 2021/2022, la nostra griglia di partenza. Juve e Napoli favorite, Atalanta outsider. Inter, Milan, Roma e Lazio in lotta per un posto in Champions League

La griglia di partenza della Serie A 2021/2022, per la lotta al Titolo, vede in pole position la Juve con il Napoli subito dietro. Gasperini proverà a stupire tutti. L’Inter parte dietro, causa problemi societari, il Milan non è ai livelli delle prime 3. Sarri e Mou provano il Jolly ma le romane sono lontane

L’estate del trionfo italiano sta volgendo al termine. Europei, 100 metri, staffette, salto in alto e Olimpiadi da record. Abbiamo sognato e gioito, esultato e festeggiato. Ora però è tempo di tornare a pensare al Campionato che, si prospetta come uno dei più belli degli ultimi anni. Sono tornate le 7 sorelle, seppur con qualche modifica rispetto al passato. Ai nastri di partenza, i Campioni in carica dovrebbero presentarsi da favoriti ma, quest’anno non sarà così. L’Inter colpita dalla crisi finanziaria di Suning, ha dovuto rinunciare ai suoi totem, fondamentali per la vittoria dell’ultima Serie A. Il ritorno di Allegri e la scelta Spalletti, mettono di diritto Juve e Napoli in prima fila alla lotta al titolo. Segue l’Atalanta, a cui manca solo il successo più grande, per suggellare un progetto meraviglioso.

Allegri-Spalletti, la toscanità al potere. Juve e Napoli a caccia dello Scudetto. Gasperini sogna il grande colpo.

Il ritorno di Allegri ha dato entusiasmo all’ambiente Juve, dopo una stagione conclusa con una qualificazione in Champions ottenuta sul filo del rasoio. Lo stesso ambiente che solo 2 anni fa, voleva Max via, colpevole di non avere una filosofia Europea, sul piano del gioco, ora lo riaccoglie come un Re. La rosa dei bianconeri è senza dubbio la più attrezzata per puntare alla vittoria finale. Il monte ingaggi inoltre, non mente. Fallire per il secondo anno di fila, non è contemplato in casa Agnelli, e un’altra annata senza il primo posto, sarebbe drammatica e fallimentare.

Il Napoli con Gattuso ha dimostrato di avere grandi individualità ma spesso, anche per colpa degli infortuni(uno su tutti quello di Osimhen), un gioco non esaltante e soprattutto poco continuo. Spalletti è chiamato a dare un identità agli Azzurri, come fatto in passato con la Roma. La sensazione è che i talenti della squadra partenopea, messi nelle condizioni giuste, non siano secondi a nessuno. Il tecnico di Certaldo, mai come quest’anno è chiamato a rispondere ai critici, quelli che gli imputano le poche vittorie in carriera. Il girone di ritorno della scorsa stagione è il punto di partenza, l’arrivo non può che essere la volata Scudetto.

L’Atalanta è arrivata al punto di non ritorno. Vincere per suggellare un cammino sin qui perfetto o accontentarsi mancando l’ultimo tassello. Gasperini ha in mano un gruppo che, anche grazie al suo splendido lavoro, è da considerare di grande qualità. La dimostrazione agli Europei, dove i calciatori nerazzurri, hanno incantato tutti. L’ennesima qualificazione Champions, che ad oggi pare scontata, potrebbe, per una volta, essere considerata un risultato deludente.

Un posto per 4, Inter, Milan, Roma e Lazio si giocano l’accesso in Champions League

Il sogno Scudetto, si è ben presto trasformato in incubo per i tifosi dell’Inter. Mai si era vista una squadra Campione, ridimensionarsi come i nerazzurri quest’anno. Prima l’addio di Conte, poi Hakimi e in fine la clamorosa cessione di Lukaku. Con ancora 20 giorni di mercato a disposizione, altre sorprese non sono da escludere. Nonostante il netto passo indietro del progetto Suning, l’Inter è da considerare ancora una formazione valida, forse non per lo Scudetto, ma per i primi 4 posti sì. I nerazzurri sono i favoriti a raggiungere l’ultima piazza a disposizione per l’Europa che conta.

Il Milan ha chiuso la stagione al secondo posto. I rossoneri hanno sicuramente “overperformato”, superando anche le più rosee aspettative. Le assenze di Donnarumma e Calhanoglu saranno pesanti e la formazione di Pioli, nonostante sia quella che più di tutte ha investito sul mercato, ad oggi sembra meno forte rispetto ad un anno fa. Servirà un’impresa per riconfermarsi.

La Stagione romana si è infiammata presto, con la scelta dei due condottieri della Capitale. Da una parte Mourinho, voglioso di riscatto, dall’altra Sarri che, smesso i panni da capitalista indossati nell’annata juventina, vuole tornare a vestire i gradi di comandante contro il palazzo. Roma e Lazio sembrano lontane dalle prime 3 ma hanno la giusta ambizione per poter lottare per un posto in Champions e soprattutto per lo scettro tanto desiderato, di prima squadra della Capitale.

Griglia di Partenza Serie A 2021/2022:

1)Juventus

2)Napoli

3)Atalanta

4)Inter

5)Lazio

6)Roma

7)Milan

Mario Porcaro