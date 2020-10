Infortunio Insigne: il capitano potrebbe esserci contro il Sassuolo

Quando, nel corso della sfida contro la Real Sociedad, ha fatto segno di voler uscire, tutti si sono fortemente preoccupati.

Del resto, Lorenzo Insigne, era rientrato da appena una settimana da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per circa tre settimane.

Il capitano del Napoli, tuttavia, ha avuto la prontezza di fermarsi subito, non appena ha sentito il muscolo della gamba destra indurirsi. Gli esami a cui si è sottoposto al rientro a Castelvolturno, hanno una lieve contrattura.

L’attaccante, tuttavia, sta bene e spinge per giocare già domani contro il Sassuolo. La società e lo staff medico ci vanno con calma per evitare ulteriore problemi ma l’obiettivo di Lorenzinho, è di andare quantomeno in panchina.

A riportare la notizia è Repubblica.

