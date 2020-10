Juventus, Pirlo nella bufera. Arriva il Tapiro d’oro per il maestro

Juventus, Tapiro d’oro per Pirlo

Dopo un avvio di stagione non felicissimo con la Juventus, arriva il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia per Andrea Prilo. L’allenatore bianconero finito nel mirino della critica, ha così commentato:

“Siamo in rodaggio, non ho paura di non mangiare il panettone. Sono fiducioso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biazzo ricorda Maradona: “Maradona non è mai andato via, è nel cuore dei napoletani”

Gattuso, pronta la firma sul rinnovo. Accordo biennale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terzo matrimonio per Scarlett Johansson, l’attrice ha sposato Colin Jost