Milik e Napoli verso l’addio a gennaio: l’attaccante verso l’Inghilterra

Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo burrascoso tra il Napoli ed Arek Milik.

L’attaccante, infatti, è finito fuori rosa dopo che quest’estate non è riuscito a trovare una squadra che lo ingaggiasse. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e, pertanto, a breve potrà essere libero di guardarsi intorno e scegliere la squadra con cui accasarsi.

All’orizzonte, però, ci sono gli europei del 2021 che non vorrebbe perdere. Per questo nella giornata di venerdì, Pantak, agente della punta, ha incontrato De Laurentiis. L’obiettivo è una cessione gennaio così che la società riesca a racimolare qualche soldo mentre il polacco non perderebbe il treno per la manifestazione iridata.

A riportare la notizia è Il Mattino.

