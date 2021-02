Monica Scozzafava: “Credo che Gattuso andrà via a giugno”

Il Capo dello Sport del Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava, ha le idee chiare su come andrà a finire tra De Laurentiis e Gattuso

Monica Scozzafava, giornalista e Capo dello Sport del Corriere di Mezzogiorno, è intervenuta a “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio:

“Non c’è molto da interpretare sullo sfogo di Gattuso, ha detto quello che pensava in maniera chiara ed inequivocabile, poi possiamo ragionare se quello che ha fatto sia giusto o sbagliato. Probabilmente lo ha fatto da allenatore che non ha nulla da perdere e che, ipotizzo, a fine stagione andrà via. Non so se per volere suo o della società, forse di entrambe le parti. Anche se manca ancora un girone intero. Sicuramente per De Laurentiis questa è una situazione nuova: nessun mister in passato lo aveva affrontato così a viso aperto avanti ai microfoni”.

