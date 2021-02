Ciro Venerato: “Il Napoli deve affrettare i tempi per Zaccagni”

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, ha raccolto un po’ di notizie sul mercato di riparazione del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Rai Sport, è intervenuto nel corso a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non chiuderà altre operazioni di mercato, nonostante non sia un mistero che alla squadra serva un terzino sinistro. Zaccagni? C’è un principio d’accordo, ma se un altro club offre anche un euro in più si porta via il centrocampista”.

