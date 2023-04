Infortunio Bereszynski sarà difficile recuperarlo per Lecce-Napoli

Bartosz Bereszynski sarà difficilmente a disposizione per la sfida tra Lecce e Napoli a causa dell’infortunio riportato al ginocchio.

Bartosz Bereszynski sta recuperando da un infortunio mentre era in ritiro con la propria Nazionale. Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore polacco non riuscirà a recuperare per la sfida di campionato tra Lecce e Napoli che avverrà il prossimo 8 aprile. Ci sarebbe però un’altra novità: il centrocampista Diego Demme avrebbe recuperato al 100% dai problemi muscolari accusati durante la settimana.

Ecco in seguito quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport:

“Perfettamente recuperato Diego Demme che nella scorsa settimana aveva accusato dei problemi muscolari. Mentre Bereszynski, infortunatosi con la nazionale polacca, ha svolto lavoro personalizzato e difficilmente ce la farà a recuperare in tempo per la trasferta di Lecce.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Deferimento Juventus scontato, oltre 40 illeciti”

L’avvertimento del “Pampa” Sosa: “C’è un rischio da non correre, Il Napoli stia attento”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le offre aiuto e la violenta, Polizia ferma un 37enne a Milano