L’avvertimento del “Pampa” Sosa: “C’è un rischio da non correre, Il Napoli stia attento”

Gli uomini di Spalletti hanno subito una pesante sconfitta in casa contro il Milan di Stefano Pioli nell’ultima gara du campioanto. Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato a SportMediaset della prestazione degli azzurri.

“Possono esserci dei contraccolpi psicologici. Il Milan si potrebbe rilassare, il Napoli potrebbe avere paura. Tra i due scelgo la paura perché a volte ti fa stare più attento e più sveglio. Chiaramente per la doppia sfida di Champions vedo ancora favorito il Napoli perché ha dimostrato in campionato una grande personalità e un grande gioco, ma il Milan ha la sua storia. Di sicuro sarà una bellissima partita.

Simeone non ha sostituito degnamente Osimhen? Osimhen è il miglior attaccante in Italia e anche il top 5 dei campionati europei. Pensare che Simeone non sia stato all’altezza non mi sembra giusto perché è stato il Milan totalmente superiore”.

