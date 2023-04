Napoli, report allenamento: Bereszynski torna in gruppo

La SSC Napoli ha reso nota la seduta di allenamento effettuata questa mattina in attesa della sfida contro il Lecce.

Il Napoli ha effettuato anche questa mattina una seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La Società partenopea ha reso noto quanto accaduto riportando anche le ultime notizie su Victor Osimhen, Mathias Olivera e Bartosz Bereszynski.

Ecco quanto riportato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bereszynski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen.”

📌 Report allenamento https://t.co/uEOqIGVtGB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 4, 2023

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Deferimento Juventus scontato, oltre 40 illeciti”

L’avvertimento del “Pampa” Sosa: “C’è un rischio da non correre, Il Napoli stia attento”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le offre aiuto e la violenta, Polizia ferma un 37enne a Milano