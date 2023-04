Festeggiamenti Scudetto Napoli, la Questura è già al lavoro

Il quotidiano Repubblica si concentra sui festeggiamenti che avverranno a Napoli qualora il club dovesse vincere lo Scudetto.

L’edizione odierna di Repubblica si è focalizzata sulla festa che avverrà a Napoli nel momento in cui ci sarà la vittori dello scudetto da parte del club. Il noto quotidiano si è soffermato in particolare sul piano della questura di Napoli al fine di controllare la situazione nel modo più corretto possibile. Probabilmente si opterà per chiudere strade e piazze per evitare che la gente si raggruppi in massa in piccoli spazi.

Ecco quanto si legge:

“La questura è già all’opera per predisporre un piano di controlli e dislocare le forze dell’ordine nei punti potenzialmente più a rischio, ma non sarà facile contenere la folla che arriverà da tutti i quartieri e anche da fuori città. Non è escluso che, in caso di necessità, saranno chiuse piazze e strade per evitare la concentrazione di tifosi in aree troppo piccole.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Deferimento Juventus scontato, oltre 40 illeciti”

L’avvertimento del “Pampa” Sosa: “C’è un rischio da non correre, Il Napoli stia attento”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le offre aiuto e la violenta, Polizia ferma un 37enne a Milano