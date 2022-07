Koulibaly rifiuta la Juventus e il rinnovo. Il Chelsea può essere la soluzione

Koulibaly doppio no a Napoli e Juventus

Kalidou Koulibaly ha respinto l’offerta della Juventus, ma allo stesso tempo rifiuta il rinnovo proposto dal Napoli alle cifre che guadagna attualmente. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha sintetizzato la situazione che riguarda il difensore azzurro. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli non cederebbe Koulibaly alla Juve anche se arrivasse un’offerta pazzesca; L’azzurro, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe; Koulibaly non ha intenzione di accettare l’offerta di rinnovo del Napoli nonostante i cinque anni e le cifre attuali.

Tre “ no ” messi in fila così, in pochi giorni, e una considerazione calcistico-grammaticale: uno degli avverbi più usati e semplici della lingua italiana sta incidendo tremendamente sui destini di due delle squadre più importanti del panorama europeo. Facciamo anche tre: perché il Chelsea è lì, sornione, a prepara il piano per portare il capitano a Stamford Bridge con Fali Ramadani, il manager di Kalidou che a Londra è di casa. E i conti tornano: c’era una volta un triangolo.”