Corriere dello Sport – Koulibaly, in caso di addio il Napoli pensa a Milenkovic.

Kalidou Koulibaly è nel mirino di Spalletti. Difatti, il tecnico non vorrebbe lasciar partire il difensore, che ritiene essenziale. Tuttavia, si pensa già al papabile sostituto e spunta il nome di Milenkovic.

“Giuntoli, insomma, analizza profili e intensifica contatti e chiacchierate: tipo quello andato in scena con Fali Ramadani, il manager di Kalidou, che in scuderia vanta anche Milenkovic. Un colosso di 24 anni e 195 centimetri che conosce il campionato italiano sin al 2017; sin da quando è arrivato alla Fiorentina. Curiosità delle curiosità, anche Niko il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 proprio come KK: la valutazione, insomma, non è proibitiva e si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Lui, però, piace anche all’Inter e alla Juve: l’intreccio, insomma, è notevole proprio come quello del collega di scuderia”.

