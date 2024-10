Corriere dello Sport – Conte, cambi anche in difesa: valutazioni su Rafa Marin e Juan Jesus

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su alcuni possibili cambi di Conte contro il Lecce. L’allenatore potrebbe decidere di far riposare uno dei difensori titolari, ricordando anche che Buongiorno, Rahmani, Kvara e Politano hanno seguito la stessa trafila, tra nazionale e club.

Valutazioni in corso su Rafa Marin e Juan Jesus, con possibili cinque cambi in totale. Tornerà Meret fra i pali, poi Olivera, Neres e Ngonge. Ne sapremo di più in giornata, probabilmente quando Conte prederà parte alla conferenza stampa.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

