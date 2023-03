Juventus, i tre filoni d’inchiesta possono portare a oltre 30 punti di penalizzazione

Juventus, possibile mazzata sul fronte penalizzazioni

La Juventus è sempre alle prese con vicende extra campo che potrebbero portare presto nuove penalizzazioni in classifica, visto che si avvicinano anche le udienze relative alla manovra stipendi. Come riportato l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rischio è che i bianconeri possano vedersi aumentati i punti di penalizzazione in classifica. Ecco quanto messo in evidenza dal quotidiano oggi in edicola:

“La Juve riceverà prima il deferimento per la manovra stipendi, poi tornerà in aula il 19 aprile per chiudere il caso plusvalenze nel terzo grado (sperando di riavere i 15 punti), in seguito si presenterà al tribunale federale (entro fine aprile) per il primo grado del nuovo filone, quello degli stipendi, ma anche delle fatturazioni agli agenti che secondo gli inquirenti sono state gonfiate. Superati questi scogli, con la speranza di non uscirne con le ossa rotte (tradotto: 30-40 punti di penalizzazione sommando plusvalenze e stipendi), i legali Bellacosa, Sangiorgio, Clarizia e Paolantonio si concentreranno sull’udienza preliminare davanti al Gup, rinviata al 10 maggio”.

