Il Giornale – Rinnovo Spalletti, nessuna risposta: due motivi mettono in stand-by la trattativa.

Aurelio De Laurentiis è convinto, vuole confermare ancora una volta Spalletti alla guida della panchina del Napoli. Durante la cerimonia del Premi Bearzot, infatti, non si è risparmiato lusinghe e colpi di scena. Il patron ha annunciato il prolungamento di contratto del mister in diretta, ma la risposta di quest’ultimo non è arrivata. Questo è quanto riportato dal quotidiano: