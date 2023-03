L’attaccante italiano contro Retegui: “La sua convocazione mi ha infastidito”

La convocazione di Mateo Retegui con la nazionale italiana non ha fatto piacere a tutti

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è stato premiato a Milano del riconoscimento “Amico dei Bambini”. Nel suo intervento ha commentato la convocazione in nazionale di Mateo Retegui da parte di Roberto Mancini.

Queste le sue parole:

“Sicuramente ha dato un po’ fastidio, sì. Soprattutto per un giocatore che ambisce alla convocazione in Nazionale come me. Al tempo stesso, però, diventa uno stimolo per fare meglio. Non sono la persona giusta per giudicare le scelte che si fanno”.

