Kvaratskhelia pronto a rinnovare con il Napoli, a fine stagione la firma sul nuovo contratto

Kvaratskhelia vicino al rinnovo con il Napoli

Il matrimonio tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia andrà avanti, le parti sono molto vicine all’accordo per il nuovo contratto che verrà poi firmato a fine stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’accordo è stato raggiunto ma si aspetterà la fine del campionato per annuncio e firma. Ecco quanto riporta nello specifico il quotidiano:

“Kvara deve attendere giugno: firmerà un prolungamento del contratto cn l’aumento dello stipendio ma a 2,5 milioni di euro. Perché il salary cap di De Laurentiis è intoccabile: 75 milioni di monte ingaggi, con il tetto massimo, per l’appunto, di 2,5 milioni netti a calciatore. Non ci saranno eccezioni, anche se c’è la tentazione di fare l’impossibile per trattenere Osimhen. Ma gli equilibri di uno spogliatoio e la solidità economica della società sono più importanti di avere stelle o stelline”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

